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Названы продукты, которые повышают гемоглобин

Врач Попов: апельсины, яйца и брокколи помогают повысить гемоглобин

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Для повышения гемоглобина в организме необходимо потреблять ряд продуктов. Об этом рассказал врач-терапевт терапевтического отделения КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Алексей Попов, слова которого передает Aif.ru.

По его словам, железо отлично всасывается в присутствии многих органических кислот, витаминов и микроэлементов. В рацион, по его словам, стоит включать профилактическую дозу витамина С, соки лимона или апельсина, грейпфруты и ягоды, блюда из капусты и красного перца. Он отметил, что для корректировки уровня железа стоит также принимать изделия из ржаной муки, янтарную кислоту, куриные яйца, семена подсолнечника, чеснок, лук, брокколи, брюссельскую капусту, мясо, птицу, рыбу, баклажаны, грибы и ряд других продуктов.

24 октября врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что низкий гемоглобин может указывать на анемию, кровопотерю, онкологические болезни и проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Он уточнил, что в норме этот показатель должен находиться на уровне выше 120 граммов на литр у женщин и выше 130 — у мужчин. По словам врача, в случае нехватки данного белка человек может столкнуться с одышкой, слабостью, утомляемостью и болью в сердце и мышцах.

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