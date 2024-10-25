Аналитики рассказали, на что тратят деньги мигранты в России

Основными статьями расходов мигрантов в РФ являются оплата патента, денежные переводы домой, аренда жилья и питание, показало исследование платформы «Мигрант Сервис», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По мнению аналитиков, трудовой мигрант в России стремится к экономии, минимизирует расходы на жилье и транспорт и направляет значительную часть своего дохода домой. Мигранты ограничивают свои траты на медицинские услуги и развлечения, предпочитая сохранять финансы.

Большинство мигрантов (83%) ежемесячно оплачивают патент, что становится значительной статьей расходов. При этом 47% респондентов тратят на патент менее 10% своей заработной платы, а 27% — 11-20%.

Поддержка семей на родине является приоритетом для мигрантов. 67% респондентов отправляют деньги раз в квартал, а 41% переводят более 50% своего дохода.

Аренда жилья также занимает значительную часть бюджета. 47% опрошенных тратят на аренду 10% или меньше от своей заработной платы.

Около 45% мигрантов никогда не меняют жилье, а 38% делают это 1-2 раза в год, что говорит о стабильной ситуации с проживанием.

Питание является крупной статьей бюджета, на которую 44% опрошенных тратят 10% или меньше от доходов.

Мигранты также активно пользуются онлайн-сервисами, такими как Ozon (41%) и Wildberries (54%).

Большинство мигрантов редко посещают развлекательные мероприятия (52% никогда), предпочитая проводить время дома (15%) или выбирая более экономные виды досуга.

Для выездов за границу большинство мигрантов предпочитают самолеты (82%).

Основная масса мигрантов передвигается по городу на метро (59%) и автобусе (41%), расходуя на транспорт более 1500 рублей в месяц (54%).

Более половины респондентов (53%) никогда не обращаются за медицинской помощью и не тратят на медицинские услуги вообще (55%).

Ранее эксперт спрогнозировал, увеличатся ли зарплаты россиян из-за массового оттока мигрантов.