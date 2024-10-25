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Россиян в отношениях интересует, как сохранить любовь

Больше половины россиян переживают о том, как сохранить любовь в паре

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Mladen Mitrinovic/Shutterstock/FOTODOM

Среди наиболее актуальных вопросов, которые интересуют россиян в контексте семейных отношений: как сохранить любовь в длительных отношениях с партнером и как помочь взрослым родителям найти свои цели и увлечения. Это показало исследование социального проекта «Семьялогия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самой актуальной стала проблема сохранения любви в отношениях с партнером — она волнует 63% респондентов. 60% опрошенных также отметили, что они находятся в поиске ответа на вопрос, как помочь родителям найти свои цели и увлечения во взрослом возрасте. Каждый второй россиянин (49%) страдает от конфликтов в паре и стремится научиться решать спорные ситуации без скандалов. На четвертом месте по актуальности вопрос, как подготовиться к рождению ребенка — его выделил каждый третий респондент (42%). Замыкают ТОП-6 актуальных проблем вопросы, как скорректировать привычный уклад жизни с появлением малыша, а также как найти общий язык с родителями — их выделили по 39% опрошенных.

Среди других важных аспектов семейной жизни: как построить гармоничные отношения с подростком (28%), а также тема сепарации. Интересно, что она более актуальна в контексте общения с родителями во взрослом возрасте, о чем сообщили 36% опрошенных. И лишь 22% респондентов волнует вопрос, как отпустить ребенка и начать жить для себя.

Ранее психолог назвала топ неочевидных причин семейных конфликтов.

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