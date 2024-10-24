Женщина отравила возлюбленного ради несуществующего наследства и получила 25 лет тюрьмы

Американка получила 25 лет тюрьмы за отравление своего бойфренда ради полагающегося ему наследства. Об этом сообщает Minot Daily News.

В 2023 году Стивен Райли-младший из Северной Дакоты узнал, что унаследовал $30 млн. Этой информацией он поделился со своей партнершей Айной Кенойер. Она решила избавиться от возлюбленного, который намеревался разорвать отношения, и получить деньги в одиночку. В день запланированной встречи с адвокатом Стивен почувствовал себя плохо, но Айна отказалась вызывать скорую помощь, утверждая, что у него обычный тепловой удар. В итоге мужчину все же госпитализировали, но он так и не пришел в сознание. Врачи оказались бессильны.

Друзья и семья Стивена сразу заподозрили его подругу. Экспертиза подтвердила отравление этиленгликолем, содержащимся в антифризе. В доме пары нашли бутылку и кружку со следами антифриза, а также бутылку с зеленой жидкостью. Кенойер призналась, что приготовила ядовитый чай для бойфренда, но якобы не подозревала о возможных последствиях. Суд заключил женщину в тюрьму и обязал ее выплатить семье Райли компенсацию.

Также стало известно, что наследство, ставшее мотивом преступления, оказалось пустышкой. Родственник Райли не имел таких сбережений и лишь хотел посмеяться над ним.

Ранее переживший три покушения со стороны жены британец признался, что ждет ее освобождения из тюрьмы.