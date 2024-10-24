Врач связал постоянную усталость с сахарным диабетом

Усталость является первым хорошо заметным симптомом сахарного диабета. Об этом изданию Surrey Live заявил врач-терапевт Амир Хан.

Медик отметил, что каждый из его пациентов с сахарным диабетом жаловался на постоянную усталость — Хан пояснил, что организм при такой болезни не способен высвобождать энергию из сахаров и вынужден брать ее из запасов белка и жира, что является гораздо более трудозатратным для организма.

«Многие люди связывают диабет второго типа с избыточным весом. Хотя он действительно является фактором риска, в действительности человек часто начинает необъяснимо худеть, когда организм расщепляет жиры и белки вместо сахара», — заявил Хан.

До этого врач назвала витамины, которых больше всего не хватает осенью.

Она отметила, что накопленных летом запасов витаминов и минералов хватает лишь на короткое время — как правило, только на сентябрь.

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