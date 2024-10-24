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Задержан второй подозреваемый в нападении на таксистку в Коркино

Mash: второй подозреваемый в нападении на таксистку в Коркино доставлен в полицию

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел полиции второго молодого человека, который может быть причастен к нападению на такси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что в день нападения он ехал в машине вместе с первым задержанным подозреваемым. В настоящий момент молодого человека проверяют полицейские.

Также сообщалось, что в отделение полиции в Коркино Челябинской области доставлено более 50 человек, среди которых как участники протестов, так и представители цыганской общины, в том числе те, кто пытался покинуть город после начала беспорядков.

Наряды полиции были стянуты в город Коркино после народного схода. Причиной схода стало уголовное разбирательство. Двух представителей цыганской диаспоры подозревают в расправе над 40-летней жительницей Коркино Еленой Сарафановой, она работала таксистом. Тело женщины обнаружили с множественными ножевыми ранениями. У Елены остались двое детей. По предварительной информации, в содеянном подозревают 17- и 19-летнего жителей дома цыганской диаспоры.

Ранее губернатор Текслер отреагировал на беспорядки в Челябинской области.

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