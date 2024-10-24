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В Югре хозяин гаража украл у арендатора тонну кедровых шишек

В ХМАО мужчина украл тонну кедровых шишек из гаража

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Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Югре сотрудники полиции задержали владельца гаражного бокса, который украл у своего арендатора крупную партию кедровых шишек. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Житель Югры арендовал гараж, в котором хранил более тонны кедровых шишек, россиянин планировал продать дары леса. Придя в бокс в один из дней, мужчина обнаружил, что 34 мешка с шишками пропали. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

По подозрению в совершении кражи был задержан 23-летний владелец гаража, который знал о том, что арендодатель хранил добытые шишки. Злоумышленник успел продать украденное и отрицал свою вину в содеянном, разоблачить его помог покупатель из Пыть-Яха. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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