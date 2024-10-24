В Югре хозяин гаража украл у арендатора тонну кедровых шишек

В Югре сотрудники полиции задержали владельца гаражного бокса, который украл у своего арендатора крупную партию кедровых шишек. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Житель Югры арендовал гараж, в котором хранил более тонны кедровых шишек, россиянин планировал продать дары леса. Придя в бокс в один из дней, мужчина обнаружил, что 34 мешка с шишками пропали. Мужчина обратился в правоохранительные органы.

По подозрению в совершении кражи был задержан 23-летний владелец гаража, который знал о том, что арендодатель хранил добытые шишки. Злоумышленник успел продать украденное и отрицал свою вину в содеянном, разоблачить его помог покупатель из Пыть-Яха. В отношении югорчанина возбуждено уголовное дело, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что жительнице Северодвинска, укравшей десять икон и два самовара, грозит 10 лет колонии. 35-летняя жительница Северодвинска забралась в три деревянных дома в деревне Тряпицыно, откуда вынесла дорогостоящие предметы старины. Воровку удалось задержать, в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело.

Ранее безработные нижегородцы похитили 100 пачек пельменей и попались полиции.