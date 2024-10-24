Несколько человек обратились в скорую во время погромов в Коркино

Три человека самостоятельно обратились в скорую во время беспорядков в Коркино Челябинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медслужбы города.

«Мы никого не увозили, самообращение было от трех человек», — сказал собеседник агентства.

Вечером 24 октября в Коркино местные жители вышли на стихийный митинг после нападения на 40-летнюю таксистку Елену Сарафанову. Накануне ее тело нашли с ножевыми ранениями. По данным портала 74.ru, Сарафанова ездила на вызов «к местным цыганам, и именно их теперь подозревают» в преступлении. По информации СК, по подозрению в данном преступлении был задержан 17-летний молодой человек, ему вскоре будут предъявлены обвинения. На данный момент решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

К месту народного схода в Коркино приехали силовики и оцепили дома цыган. Местные жители обвинили СОБР в бездействии и «защите цыган». Они также потребовали «выводить сюда этих собак».

Из окна дома прозвучал выстрел, люди начали бросать в дом камни, подожгли как минимум два дома и одну машину, еще три — перевернули.

В отделение полиции доставлено более 50 человек, среди которых как участники протестов, так и представители цыганской общины, в том числе те, кто пытался покинуть город после начала беспорядков.

На место выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.

Ранее губернатор Текслер отреагировал на беспорядки в Челябинской области.