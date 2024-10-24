В Коркино в пятницу проведут заседание комиссии по противодействию экстремизму

25 октября в Коркино Челябинской области пройдет внеочередное заседание после нападения на таксистку. Об этом заявила глава Коркино Наталья Лощинина в своем Telegram-канале.

«На завтра, по моему поручению, назначено внеочередное заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма с участием всех руководителей федеральных структур на территории округа», — заявила она.

Жители Коркино собрались у дома цыган, устроив стихийный протест. Сообщается, что во время митинга раздался выстрел из дома, после чего люди начали бросать камни в окна. На место прибыли сотрудники СОБР, которые оцепили территорию и оттеснили толпу.

Причиной схода стало уголовное разбирательство. Двух представителей цыганской диаспоры подозревают в расправе над 40-летней жительницей Коркино Еленой Сарафановой, она работала таксистом. Тело женщины обнаружили с множественными ножевыми ранениями. У Елены остались двое детей. По предварительной информации, в содеянном подозревают 17- и 19-летнего жителей дома цыганской диаспоры.

Ранее губернатор Текслер отреагировал на беспорядки в Челябинской области.