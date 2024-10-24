РПЦ допустила отпевание детей-самоубийц

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила отпевание детей и подростков, которые покончили с собой под влиянием так называемых «групп смерти». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на журналы Священного синода РПЦ.

«Неустойчивость подростковой и детской психики, особенно подпавшей под воздействие злоумышленников, пользующихся манипуляциями или шантажом, в частности, в суицидальных группах («играх смерти»), может привести детей или подростков к совершению суицидальных действий», – говорится в публикации.

В РПЦ подчеркнули, что такие случаи могут рассматриваться как ситуации, когда человек находился «вне ума». Решение об отпевании будет приниматься епархиальным архиереем или специальной комиссией.

При анализе обстоятельств трагического события будут опрашиваться свидетели, которые должны подтвердить, что ребенок стремился к Богу, вел обычную для своего возраста жизнь и не вызывал подозрений в намерениях совершить самоубийство. Также будет учитываться, подвергался ли подросток манипуляциям со стороны организаторов «групп смерти» и шантажу. Дополнительно будут анализироваться данные правоохранительных органов и результаты психолого-педагогической экспертизы.

Накануне брат и сестра остались без присмотра родителей и выпали из окна, в котором не было стекла.

Ранее в Калининграде школьница выжила после падения с шестого этажа.