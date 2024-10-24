Россиянин выдавал себя за итальянца, чтобы попасть в Польшу

Гражданина России задержали при попытке попасть в Польшу с поддельными документами. Об этом сообщила пограничная служба страны.

На прошлой неделе 38-летний россиянин проходил регистрацию на автомобильном пункте пропуска в Безледах. Он предъявил итальянское удостоверение личности, но у пограничника возникли сомнения в его подлинности. С помощью специального оборудования удалось подтвердить, что документ фальшивый.

Путешественника задержали. При обыске у него нашли поддельное итальянское водительское удостоверение. В итоге россиянину предъявили обвинение в попытке пересечении границы путем обмана. Мужчина признал свою вину и получил штраф в 5000 злотых (примерно 120 тыс. рублей), а затем вернулся обратно в Россию.

В конце августа россиянин заплатил €1800 за поддельный вид на жительство в Польше и попался на границе. Ему назначили штраф в 3200 злотых.

Ранее около 220 человек, вооруженных камнями, пытались взять штурмом польско-белорусскую границу.