Губернатор Текслер отреагировал на беспорядки в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер был проинформирован о беспорядках, начавшихся после народного схода в городе Коркино. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«В Коркино выехали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Оказывается максимальная помощь и содействие правоохранительным органам», — уточнили в администрации.

На данный момент на месте инцидента работают сотрудники полиции и Росгвардии.

Известно, что во время народного схода два человека получили огнестрельные ранения, им потребовалась помощь врачей.

Причиной народного схода стало жуткое преступление, произошедшее в Коркино. Люди собрались возле дома цыганской диаспоры, где проживают подозреваемые в расправе над местной жительницей. Тело 40-летней Елены Сарафановой нашли с множественными ножевыми ранениями. Женщина работала таксистом, у нее остались двое детей. По предварительной информации, в содеянном подозревают 17- и 19-летнего жителей дома цыганской диаспоры.

В свою очередь, в правительстве Челябинской области пообещали оказать всю необходимую помощь семье Елены.

Ранее сообщалось, что цыгане массово бегут из Коркино после поджога двух домов.