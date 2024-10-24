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В Коркино подожгли два дома цыганской диаспоры после нападения на таксистку

Цыгане срочно покидают Коркино Челябинской области на фоне массовых протестов

Цыгане покидают Коркино Челябинской области на фоне поджогов домов диаспоры и массовых протестов, вспыхнувших после нападения на местную таксистку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жители Емажелинска, расположенного в 25 минутах езды от Коркино, сообщили изданию о том, что в их городе появляются люди, убегающие от погромов. Семьи с большим количеством детей прибывают в населенный пункт.

В то же время в местных чатах начали активно распространяться сообщения с просьбами о запрете на заселение представителей диаспоры и о необходимости оказания поддержки соседям.

24 октября в Коркино Челябинской области жители собрались на сход, вызванный нападением на местную жительницу. Отмечается, что 40-летняя мать двоих детей была найдена с ножевыми ранениями на улице Ватутина, спасти ее не удалось. В социальных сетях была распространена ориентировка на двух несовершеннолетних представителей цыганской диаспоры, что привело местных жителей к домам этой общины.

По информации СК, уже задержан 17-летний парень, который подозревается в нападении, ему вскоре предъявят обвинения. Молодого человека заключили под стражу.

Ранее в Ростовской области предъявили обвинение цыгану, который держал в рабстве людей.

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