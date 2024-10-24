Россиянин попал на скамью подсудимых за нападение на друга с шампуром

На Алтае мужчина предстанет перед судом за нападение с шампуром на друга. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Согласно материалам дела, утром 3 августа этого года двое мужчин находились на летней кухне в доме потерпевшего в Чойском районе. Хозяин и гость выпили и поссорились, под рукой у последнего оказался шампур. Он схватил инструмент и несколько раз ударил им приятеля по голове, а затем один раз ударил его в область грудной клетки.

Как уточняется, скорая не успела приехать к пострадавшему, получившему глубокую колото-резаную рану. Через непродолжительный промежуток времени его не стало. 50-летнему жителю Горно-Алтайска предъявили обвинение, вину в содеянном он признал и содержался под стражей. Его уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ветеран боевых действий ударил знакомого отверткой 26 раз и помирился с ним.