Британский ученый выдвинул теорию о происхождении поцелуев, пишет Daily Mail.

Профессор Адриано Ламейра из Уорикского университета представил новую теорию о происхождении поцелуев, утверждая, что они возникли у наших предков как способ удаления паразитов. Его исследование было опубликовано в журнале «Evolutionary Anthropology».

По словам профессора, назад движение с вытянутыми губами, напоминающее поцелуй, использовалось для гигиеничного ухода друг за другом. Эксперт полагает, что около семи миллионов лет назад, когда наши предки перешли на наземный образ жизни, необходимость в таком уходе возросла.

Постепенно, по мере эволюции, этот процесс сократился до кратковременного контакта, который мы знаем как поцелуй. Хотя точная причина, по которой поцелуи приобрели сексуальный подтекст, остается дискуссионной, профессор отмечает, что этот ритуал стал символом доверия и социальных связей.

Ранее врач раскрыла, как поцелуи влияют на организм.