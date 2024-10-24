В Новосибирской области рассказали, как борются с ростом цен на молоко

Минсельхоз Новосибирской области проводит проверки на предприятиях АПК на фоне роста закупочных цен на молоко. Об этом в интервью Сиб.фм рассказал губернатор региона Андрей Травников.

Губернатор отметил, что в области принимают меры для сдерживания роста розничных цен на продукцию.

«Для поддержки товаропроизводителей и увеличения производства молочной продукции у нас в регионе существуют такие меры господдержки, как финансовое обеспечение части затрат на переработку молока, возмещение части затрат на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования», — рассказал он.

По его словам, предприятиям также компенсируют до 70% фактической стоимости маркировочного оборудования. Глава региона добавил, что повышение стоимости молока вызвано ростом цен на составляющие корма для коров, ветеринарные препараты, увеличением стоимости логистических услуг, а также повышением заработной платы сотрудников.

В конце сентября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям молочной продукции в России в целях мониторинга цен. ФАС предупредила, что в случае необоснованного повышения оптово-отпускных цен появится основание для применения мер антимонопольного реагирования.

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