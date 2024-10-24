Борис Галкин назвал российско-украинский конфликт невероятной гражданской трагедией

Российско-украинский конфликт — это невероятная гражданская и социальная трагедия наших отечеств. Об этом в новом выпуске авторского подкаста «Сорян, это подкаст» рассказал заслуженный артист России, лауреат премии Ленинского комсомола Борис Галкин.

В беседе с журналистом Суреном Каграмановым Галкин поделился мнением о Минских соглашениях, назвав их формальностью и спектаклем.

«Нам войну объявили давно. Какие Минские соглашения? Я вас умоляю. Просто это легкое перетягивание каната, этот спектакль — я не знаю. У меня это вызывало удручение сердечное. Говоря с режиссерской точки зрения, все то, что происходит: сценарий пишут в Тель-Авиве, генеральный спонсор — в Америке, главные режиссеры — в Англии и Брюсселе, а исполнители — мы, русские со стороны Украины и украинцы со стороны России, которые влипли во все это по уши», — сказал артист.

По его словам, мышление украинского народа было сильно изменено за полвека, и уже целое новое поколение выросло.

«Им уже мозги не поменяешь, уже не проветришь. Уже правду историческую им не расскажешь. Они будут верить, что они были в начале, а потом все остальные на земле. Здесь такие связи исторические, духовные, культурные, это все взять и разорвать — у меня слов нет», — сказал Галкин.

Также артист рассказал, что делал попытки донести информацию до знакомых и друзей из Украины, только они не привели к положительным результатам.

«Мы ведем такой диалог и, к сожалению, мы идем в нем параллельно, мы не пересекаемся в позициях, не находим общего языка. Хотя я знаю, что есть, слава Богу, люди, которые замкнулись, которые закрылись и не льют грязь в нашу общую историю, не плюют, не харкают, не уничтожают ее словесно», — сказал он.

При этом Галкин назвал позицию обливания грязью русского народа со стороны украинцев «затмением мозгов» и призвал не отвечать грубостью на грубость.

«В свой адрес мы слышали очень многое с разных концов планеты. Главная суть нашего народа — это глубинное чувство доброты. Это не видно украинцу, с затмившемся сознанием», — добавил артист.