Учащихся столичного вуза решили выселить из общежития ради китайских студентов

Студенты столичного МГИКа (Московский государственный институт культуры) сообщили, что их выселяют из общежития из-за учащихся из Китая. Об этом пишет правозащитный проект «Молния».

По словам студентов, проживавщих в общежитии №2 на Библиотечной улице, в начале этой недели они лишились своих мест одним днем. Всему виной, говорят пострадавшие, идея одного из проректоров института культуры, который предложил любой ценой найти места для студентов из Китая. Студентов попросили собрать вещи в течение трех часов и перевезти их в другое общежитие, в котором не было ремонта с 1980 года. При этом жильцам, переехавшим с Библиотечной, придется платить за проживание больше в 2-5 раз.

«Вещи тех, кого не было, вынесли без спроса. Одна девочка вернулась, а возвращаться было уже некуда. <...> Сказали, что это может и нас ожидать в ближайшее время, потому что по приказу вот этого проректора приказано полностью освободить общежитие от русских студентов», — отмечает инсайдер.

Также он сообщил «Осторожно, Москва», что за обсуждение текущей ситуации с журналистами учащимся с гражданством РФ пригрозили «блокировками в соцсетях».

В самом вузе комментарий давать отказались, а комендант общежития №2 заявила, что переезд студентов прошел на добровольной основе.

«Студенты переселились по собственному желанию. Им было предложено [другое общежитие], и они согласились», — заверила Антонина Гончарова.

Ранее челябинская ОПГ завозила мигрантов в РФ под видом студенческого обмена.