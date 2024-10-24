Россиянка нашла на газоне чемодан с драгоценностями на 2,8 млн рублей

Фрунзенский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая нашла на газоне чемодан с украшениями и присвоила его себе. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Как удалось установить и доказать следствию, в июле 2023 года обвиняемая увидела чемодан, лежавший на газоне во дворе дома по улице Бухарестской. Женщина присвоила его.

В чемодане находились драгоценности: комплект ювелирных изделий из белого золота, кольцо из белого золота марки «Эпл Даймонд» с бриллиантом, несколько браслетов и цепочек на общую сумму 2,8 млн рублей. В отношении воровки было возбуждено уголовное дело, приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Невском районе Петербурга пенсионер лишился драгоценностей почти на 2 млн рублей после визита знакомого. Драгоценности хранились в шкатулке в комоде и исчезли после визита приятеля россиянина. Вора разыскивает полиция, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее у туристки из России украли телефон и драгоценности, пока она гуляла по пляжу на Пхукете.