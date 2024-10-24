В дни школьных осенних каникул на ВДНХ пройдут экскурсии, квесты и мастер-классы

В дни осенних школьных каникул гости ВДНХ смогут узнать о процессе добычи и переработки нефти, познакомиться с цифровыми проектами столицы, а также посетить занятия по акварельной живописи, интерактивные выставки, лекции, тематические экскурсии. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Так, в павильоне «Нефть» пройдут бесплатные экскурсии «Юный нефтяник», рассчитанные на учащихся 4 – 9 классов. Дети узнают о процессе добычи и переработки черного золота, нефтепродуктах и профессиях этой сферы. На экскурсии нужно записываться заранее.

Павильон «Умный город» предложит групповые и индивидуальные экскурсии с аудиогидом. Посетители интерактивной выставки узнают о ключевых цифровых проектах столицы, например о проекте «Московская электронная школа».

Также детям расскажут о возможностях сервисов «Электронный дневник», «Москвенок», «Портфолио учащегося» и других.

Выставка «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета», которая объединит более 30 интерактивных экспонатов, расскажет о знаковых изменениях и ключевых вехах, повлиявших на технологическое развитие столицы и электронных проектов, знакомых сегодня миллионам жителей.

Кроме того, школьники смогут побывать на бесплатной выставке «ВДНХ: город мечты. 85 лет главному месту событий». Она будет проходить в павильоне «Рабочий и колхозница». Экспозиция погрузит гостей в историю этого места с момента основания до наших дней.

Также на выставке можно увидеть фрагменты документальных и художественных фильмов, рекламные ролики о работе ВДНХ в прошлом и в наши дни.

Продолжить знакомство с разными этапами развития выставки можно в музее ВДНХ (https://vdnh.ru/places/muzey-vdnkh/), где пройдет экспозиция «Сказки московской майолики», посвященная столичной керамике 1950-х годов.

Павильон «Цветоводство и озеленение» пригласит на творческие мастер-классы по росписи экосумок и мыловарению.

В Музее городского хозяйства Москвы для школьников откроется проект «Инженерные каникулы».

В дни каникул в музее пройдут мастер-классы, интерактивные занятия, лекции и тематические экскурсии.

Для любителей активного отдыха организуют экскурсию-квест «Загадки ВДНХ».

В центре современных биотехнологий «Музей «Биотех» пройдет экскурсия-квиз «Путешествие с Маленьким принцем».