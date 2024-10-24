Тематические проекты стали самыми популярными на платформе «Город идей»

Москвичи отправили на платформу «Город идей» более 40 тыс. фотографий более чем 900 реализованных инициатив в столице, сообщается на сайте mos.ru.

Чаще всего жители столицы отправляют фотографии реализованных тематических проектов, таких как «Мой парк», «Активное долголетие» и другие.

В процессе съемки москвичи часто отмечают значительные изменения в городском ландшафте.

Некоторые проекты бьют рекорды по количеству направленных фотографий. Например, москвичи отправили 1917 снимков реализации идеи Анны Михайловой о создании детского игрового экопространства.

На платформе также есть рекордсмены по количеству отправленных фото. Например, пользователь Константин Ушаков отправил 686 фото, а Николай Клюйков – 679.

Отправляя фотографии, пользователи могут заработать баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно обменять на различные товары и услуги, включая промокоды в аптеках и магазинах или покупку билетов в театры и музеи.

Напомним, платформа «Город идей» работает с 2014 года. За это время к ней присоединились более 540 тыс. пользователей.