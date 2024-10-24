Стали известны подробности по делу «Тринадцатого»

Блогера Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый» будут судить 5 ноября на Ставрополье за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Ставропольского края.

В судебных материалах говорится, что Гузенко на праздновании Дня города Новопавловска схватил сотрудника Кировского отдела МВД за форму и оторвал пуговицу, а затем ударил его в лицо.

Первоначально «Тринадцатого» задержали в соответствии со статьей 6.9 КоАП за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Однако во время задержания он оказал сопротивление, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Гузенко, как указано в его Telegram-канале, участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года. В 2022 году он нарушил меру пресечения по делу о драке и уехал из-под домашнего ареста в зону военной операции, после чего был объявлен в федеральный розыск.

Ранее Гузенко призвал подписчиков вытащить его из полиции.