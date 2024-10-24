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Большинство россиян поддержали участие страны в БРИКС

Россияне назвали БРИКС авторитетной организацией

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Алексей Даничев/РИА Новости

Большинство россиян (82%) поддерживают участие России в БРИКС. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Согласно исследованию, об объединении стран БРИКС в той или иной степени известно абсолютному большинству россиян (83%), в том числе 41% знают о нем хорошо, 42% — без подробностей.

Решение России участвовать в межправительственной организации видится важным 87% респондентов. Среди осведомленных о БРИКС такого мнения придерживаются 91% россиян.

Пользу от участия России в БРИКС видят 69% опрошенных, в группе осведомленных — 75%.

Считают, что в расширении сотрудничества в рамках объединения в равной степени заинтересованы обе стороны — Россия и другие страны-участницы 72% россиян, в группе осведомленных — 75%.

Серьезное влияние деятельности объединения на мировую экономику отмечают две трети наших сограждан.

При этом безразлично к участию России в БРИКС относится каждый седьмой россиянин, а 2% — отрицательно.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Напомним, 22 октября в Казани стартовал XVI международный саммит стран БРИКС.

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