Сбежавший из дома спаниель стал причиной перекрытия 8 автомагистралей

В Англии сбежавший из дома спаниель стал причиной перекрытия восьми автомагистралей, пишет Metro. Это произошло, когда хозяева собаки находились на отдыхе в Испании.

Как рассказала Никола Паттерсон, она получила сообщение, что ее спаниель Фиби сбежал из дома из-за ненадлежащего присмотра. После этого женщина вернулась обратно в Англию, а волонтеры начали искать пропавшего питомца. Вскоре животное было замечено на шоссе благодаря камерам видеонаблюдения.

«Я прилетела домой первым рейсом и не спала всю ночь», — добавила британка.

Полицейские перекрыли трассу, чтобы зоозащитникам было легче искать собаку, однако Фиби был уже не другом шоссе. Таким образом офицеры поочередно ограничивали движение на восьми автомагистралях, пока спаниель не был найден.

Никола отметила, что исчезновение Фиби вызвало широкий общественный резонанс, а также поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках. Собака вернулась домой в день рождения хозяйки , что сделало воссоединение особенно ценным.

Ранее в Англии нашли собаку, застрявшую в расщелине скалы на восемь дней.