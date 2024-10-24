Россиянка провалилась в погреб и не смогла выбраться из него сама

В Московской области 45-летняя местная жительница провалилась в подпол частного дома и не смогла выбраться самостоятельно, к ней на помощь выезжали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел 22 октября в частном доме деревни Ахтырка Сергиево-Посадского района. На линию экстренных служб позвонил мужчина и рассказал, что его жена провалилась в погреб и теперь не может выбраться. Прибывшие на место специалисты выяснили, что на первом этаже на пол было постелено ненадежное покрытие. Оступившись, хозяйка дома оказалась в подполе. Так как спасатели не могли поднять пострадавшую наверх, им пришлось расширять вентиляционное окно в погреб и аккуратно доставать через него женщину.

В пресс-службе отметили, что женщина не могла встать самостоятельно, так как повредила при падении позвоночник. Сотрудники службы передали ее бригаде скорой, которая доставила женщину в местную больницу.

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