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В деле экс-замминистра Яновского появился еще один фигурант

«Ъ»: замглавы Минэнерго задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

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Андрей Рогатко/РИА Новости

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников стал одним из фигурантов расследования дела бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Мочальникова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Расследованием уголовного дела занимается УВД по Западному административному округу Москвы. Следователь может запросить у суда избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Яновского задержали по подозрению в мошенничестве — при ликвидации угольных шахт в Кузбассе пропали бюджетные деньги — 76 млн рублей. Ранее фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли дали показания на подозреваемого. Следователи проводят обыски в поисках документов, которые могут доказать причастность бывшего чиновника к преступлению. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве осудили бывшего следователя, получившего рекордную за всю историю страны взятку.

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