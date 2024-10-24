В деле экс-замминистра Яновского появился еще один фигурант

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников стал одним из фигурантов расследования дела бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Мочальникова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Расследованием уголовного дела занимается УВД по Западному административному округу Москвы. Следователь может запросить у суда избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Яновского задержали по подозрению в мошенничестве — при ликвидации угольных шахт в Кузбассе пропали бюджетные деньги — 76 млн рублей. Ранее фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли дали показания на подозреваемого. Следователи проводят обыски в поисках документов, которые могут доказать причастность бывшего чиновника к преступлению. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве осудили бывшего следователя, получившего рекордную за всю историю страны взятку.