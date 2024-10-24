Врач рассказал, что делать при появлении отека Квинке

Людям, у которых произошел отек Квинке, важно обратиться за помощью к медицинским специалистам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Надо обратиться сразу в медицинское учреждение или вызвать скорую помощь. Также применяют различные антигистаминные препараты, потому что серотонин и гистамин — похожие между собой соединения. Но лучше всего, конечно, стероидные гормоны помогают снять этот отек», — сказал эксперт.

По его словам, отек, который появляется в области лица, может создать угрозу для жизни человека. В этом случае может возникнуть непроходимость дыхательных путей, заключил Болибок.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев до этого говорил, что вещества, которые содержатся в ароматизаторах для помещений, могут быть особенно опасны для людей с определенными хроническими заболеваниями. Так, у людей, страдающих бронхолегочными астматическими заболеваниями, различные отдушки и ароматизаторы могут вызывать приступы удушья, вплоть до отека Квинке. По его словам, они также могут приводить к отеку бронхов, риниту или бронхиту.

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