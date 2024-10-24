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На Украине военкомы перекрыли трассу

Сотрудники ТЦК перекрыли трассу Винница-Хмельницкий для проверки документов

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Shutterstock/Mehaniq

Сотрудники украинского Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог военкоматов) перекрыли трассу между городами Винница и Хмельницкий для проверки документов у мужчин призывного возраста. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Трассу Винница-Хмельницкий перекрыли работники ТЦК для проверки учетных документов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в самом Хмельницком с утра дежурят усиленные патрули ТЦК, проверяющие документы на улице.

Накануне издание со ссылкой на источники в украинском правительстве писало, что власти страны поставили задачу уменьшить число забронированных работников предприятий на миллион человек для последующей мобилизации.

На Украине также хотят начать возбуждать уголовные дела в отношении СМИ и блогеров, в материалах которых сотрудники территориальных центров комплектования обвиняются в незаконных действиях.

Ранее в Харькове жители перестали выходить на работу из-за рейдов военкомов.

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