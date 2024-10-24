Задержание Яновского связано с его деятельностью на посту чиновника

Задержание бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского связано с его деятельностью на посту чиновника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, по местам проживания Яновского проводятся обыски. Собеседник агентства уточнил, что задержание Яновского связано с его деятельностью в период, когда он занимал пост чиновника. Речь идет о хищениях бюджетных средств.

«Следователи изымают документы, имеющие значения для следствия», — поделился собеседник агентства.

Ранее в Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского.

Предварительно, его допрашивают по делу о хищениях. Сейчас у него проходят обыски. Показания против Яновского дали другие задержанные по уголовному делу.

В 2021 году бывшего заместителя министра освободили от должности, которую он занимал более 20 лет. В последние годы своей работы в министерстве он курировал вопросы международного сотрудничества, а также угольную, сланцевую и торфяную промышленность. Перед задержанием Яновский занимал должность первого вице-президента Академии горных наук.

Ранее стало известно о возможных соучастниках в деле экс-заместителя главы Брянской области.