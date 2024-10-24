МТС начала предупреждать абонентов о телефонном мошенничестве во время разговора

МТС объявила о запуске функции «Безопасный звонок», которая передает абонентам голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что искусственный интеллект на основе Big Data МТС анализирует разговор, выявляя признаки мошенничества.

«В случае, если ИИ замечает подозрительную активность, он предупреждает принявшего звонок абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе. Далее абонент самостоятельно принимает решение о продолжении разговора», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что голосовое предупреждение слышит только пользователь, принявший звонок. При этом «Безопасный звонок» определяет большинство мошенников в течение первой минуты разговора. В МТС предполагают, что эта функция позволит снизить риски, связанные с мошенническими звонками.

Как подчеркнул директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук, компания постоянно внедряет новые инструменты для защиты от спама и мошенничества.

«Сегодня, когда число мошеннических звонков стремительно растет, наша основная задача — усилить безопасность пользователей. Мы выявили, что самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00. Реже всего такие звонки поступают в выходные дни вечером. Функция «Безопасный звонок» позволит пресекать новые схемы злоумышленников и обезопасить телефонные разговоры наших абонентов», — рассказал он.

Пилотный проект новой функции был запущен в Москве в мае 2024 года. По данным МТС, чаще всего телефонные мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также сотрудниками банков (5%) и других ведомств.

Подключить услугу можно в сервисе «Защитник» в приложении Мой МТС. Функция доступна во всех регионах присутствия МТС.