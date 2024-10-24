В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, предварительно, его допрашивают по делу о хищениях. Сейчас у него проходят обыски.

Показания против Яновского дали другие задержанные по уголовному делу.

В 2021 году бывшего заместителя министра освободили от должности, которую он занимал более 20 лет. В последние годы своей работы в министерстве он курировал вопросы международного сотрудничества, а также угольную, сланцевую и торфяную промышленность. Перед задержанием Яновский занимал должность первого вице-президента Академии горных наук.

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