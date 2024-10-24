Россияне стали чаще покупать на Wildberries товары для ремонта

Продажи товаров для ремонта на Wildberries выросли более чем в 2 раза в январе-сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба компании.

В Wildberries отметили, что продажи отделочных материалов выросли на 113% в количественном выражении, на сантехнику – на 109%, на электроинструменты – на 108%, а на стройматериалы – на 105%.

Также в компании подчеркнули, что 70% россиян выбирают Wildberries для покупки этих категорий товаров.

Что касается цен на площадке, они остались на уровне 2023 года. Средний чек на отделочные материалы вырос на 1,5%, на ручной инструмент – на 2,8%, сантехника стала дешевле на 9,6%, а электроинструменты – на 1,2%.

Самыми популярными брендами на маркетплейсе в категории товаров для ремонта стали Cersanit, Unicorn и Hilda, а доля российских брендов в общих продажах с начала 2024 года составила почти 50%.

«Потребители отмечают, что, затевая ремонт, идут на Wildberries из-за удобного расположения ПВЗ, более выгодных цен, а также бесплатной и быстрой доставки», — отметил руководитель направления DIY Евгений Квасов.

По данным аналитиков платформы, маркетплейсами пользуются не только домохозяйства, но и профессионалы из строительной сферы, например, подрядные организации. На них приходится около 5% от общего числа потребителей, покупающих инструменты и стройматериалы на Wildberries.