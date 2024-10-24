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В России снова обсуждают запрет на продажу сигарет и кальянов

«Ъ»: Минздрав поддерживает запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года

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Shutterstock

В России обсуждают запрет продажи табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления и кальянов тем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В материале говорится, что Минздрав 19 октября направил профильным ведомствам проект заключения правительства на соответствующий законопроект. Ведомство предлагает поддержать документ при условии его доработки.

Аналогичные запреты рассматриваются в Австралии, Дании, Гонконге, Сингапуре, Ирландии и других странах.

В проекте документа говорится, что он соответствует основам госполитики по противодействию потребления табака и никотиносодержащей продукции. Бюджет в результате введения такого запрета может недосчитаться в 2028 году около 7 млрд руб. акцизов, при этом будут снижены расходы на лечение заболеваний, вызванных курением.

В Минздраве рассказали изданию, что проект отзыва кабмина прорабатывается с заинтересованными органами исполнительной власти и пока в правительство не направлялся.

Ряд ведомств не поддерживают введение запрета на продажу табачной продукции родившимся после 2009 года. Минфин указывает на противоречие положениям Конституции РФ, по которым гражданин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах, а в Минфине считают, что это может стимулировать к потреблению нелегальной продукции и к увеличению рисков для жизни и здоровья граждан.

В начале октября глава Союза потребителей Петр Щелищ заявлял, что законодательные ограничения только «подогреют» интерес молодежи к курению.

Ранее кабмин РФ поддержал проект о повышении штрафов за курение у детсадов и школ.

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