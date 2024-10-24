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Сербский политик заявил, что Белград подчинится ордеру на арест украинского нациста Гунько

Вулин: Сербия подчинится ордеру Интерпола на арест украинского нациста Гунько

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Кадр из видео/CBC News

Власти Сербии подчинятся ордеру Интерпола на арест украинского нациста Ярослава Гунько. Об этом вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости на полях саммита БРИКС в Казани.

Он отметил, что Сербия состоит в Интерполе, и поэтому ордер, выданный этой организацией, обязателен для исполнения Белградом.

Вулин сказал, что ему сложно понять тот факт, что военные преступники могут найти себе убежище. Он указал на оживление многих элементов нацистской идеологии и подчеркнул, что невозможно прославлять нацистских коллаборационистов и при этом не поддерживать нацизм.

Сербский вице-премьер заявил, что потомки нацистов стыдятся не за зверства, а за поражение во Второй мировой войне, и поэтому хотят реванша и желают переписать заново ее историю.

По словам Вулина, месть за поражение в войне стала одной из причин разрушения Югославии и Советского Союза.

26 августа сообщалось, что к розыску ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунки) подключились 15 стран — членов Интерпола (Международной организации уголовной полиции).

В сентябре 2023 года ветеран дивизии СС «Галичина» прибыл в палату общин Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Его представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских».

Ранее генпрокурор РФ обвинил Канаду в обелении преступлений нацистов.

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