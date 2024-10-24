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В Германии обвинили россиянина в убийстве двух украинских солдат

Прокуратура Мюнхена обвинила россиянина в убийстве двух украинских военных

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Hannibal Hanschke/Reuters

Прокуратура Мюнхена предъявила обвинения гражданину России, которого подозревают в убийстве двух украинских военнослужащих в апреле 2024 года в Баварии. Об этом сообщает Euronews.

Имя обвиняемого не уточняется. Сейчас мужчина находится под стражей в мюнхенской тюрьме Штадельхайм.

Убийство украинских военнослужащих произошло в городе Мурнау. По данным полиции, на территории торгового центра были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями. Один из них скончался на месте от серьезных травм, второй был госпитализирован, но, несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего задержали 57-летнего россиянина. Мотив был неизвестен, однако местные СМИ сообщали, что убийца мог быть знаком с жертвами. По данным предварительного полицейского расследования, между ними произошла ссора.

Ранее МИД Украины установил личности убитых в Германии граждан.

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