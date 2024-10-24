В Перми подожгли офис «Единой России»

В Перми неизвестные бросили в офис партии «Единая Россия» коктейль Молотова, в результате чего в помещении разгорелся пожар. Об этом сообщает портал 59.ru.

По данным журналистов, инцидент произошел на улице Плеханова, дом 12. Огонь разгорелся на площади 40 квадратных метров. В настоящее время пожар уже потушили.

Руководитель пермского отделения партии Станислав Швецов рассказал, что на камеры видеонаблюдения попали две женщины. Одна из них разбивала окна и бросала в них бутылки с зажигательной смесью, а другая снимала происходящее. Всего у женщин увидели семь емкостей. По словам Швецова, именно столько окон было у офиса «Единой России».

В сентябре в Нягани группа подростков подожгла заброшенное здание роддома, бросив в него коктейль Молотова. В пресс-службе ГУ МВД по округу рассказали, что после хулиганской выходки огонь потух самостоятельно.

Ранее неизвестный пытался сжечь старейшую лютеранскую кирху России.