Рэпера Slimus привлекли к ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

Российского рэпера Slimus (Вадима Мотылева) привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом, ссылаясь на судебные документы, сообщает ТАСС.

Заседание Никулинского суда по делу рэпера с участием управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве состоится 7 ноября.

Мотылеву вменяется пропаганда наркотических средств в интернете, за которую предусматривается административный штраф на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

26 июля сообщалось, что концерт рэпера Slimus, который должен был состояться в Новосибирске, отменен по не зависящим от организатора причинам.

В Нижнем Новгороде также отменили концерт Slimus. Это случилось после того, как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина просила Генпрокуратуру проверить Мотылева.

Ранее рэпер Slimus назвал дешевым самопиаром просьбы проверить его треки на пропаганду наркотиков.