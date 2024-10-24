Россиян предупредили о влиянии стресса на здоровье кишечника

Регулярный стресс способен привести к развитию целого ряда заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

Она отметила, что психосоматические проблемы могут приводить к неправильной работе внутренних органов. Эмоции в норме лишь на короткое время вмешиваются в работу желудочно-кишечного тракта. Но для некоторых тревога и депрессия становятся постоянными спутниками жизни. И нередко у таких людей обнаруживается синдром раздраженного кишечника (СРК).

«Это функциональное расстройство, обусловленное нарушением моторики и восприятия боли. Из-за повышенной чувствительности нормальный раздражитель становится слишком сильным для кишечника, и любая стрессовая ситуация может вызвать боль, изменить частоту и консистенцию стула», — рассказала Мельникова.

При этом она обратила внимание, что у многих пациентов с психосоматическими проблемами страдает не только функция кишечника, но выявляются и негастроэнтерологические симптомы: чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, головные боли, мышечные боли, бессонница.

«К тому же, СРК — это диагноз исключения. Необходимо провести тщательное обследование с исключением онкологии, воспалительных заболеваний кишечника, инфекции, болезней печени, поджелудочной железы, желудка, щитовидной железы и других систем органов», - добавила специалист.

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