Красноярского депутата лишили мандата и отдали под суд за хранение боеприпасов

У депутата Богучанского районного совета Красноярского края, осужденного за хранение боеприпасов, отобрали мандат. Об этом сообщила прокуратура региона.

В апреле этого года депутат предстал перед судом по делу о незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию. Как уточняется, ему было назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно.

По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет о депутате от КПРФ Александре Леонтьеве.

После того, как суд вынес ему приговор, Леонтьев должен был лишиться депутатских полномочий, но большинство парламентариев проголосовало против их досрочного прекращения. Тогда прокуратура внесла представление, и райсовет наконец удовлетворил требования.

«Полномочия нарушителя прекращены», — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее помощник депутата госсовета Чувашии лишился статуса за нападение на женщину.