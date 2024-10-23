Жительница Симферополя сдала квартиру мошенникам и осталась без жилья

В Симферополе сотрудники полиции задержали двух мошенников, которые оставили без жилья местную жительницу, сняв ее квартиру по поддельным документам. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительные органы обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что еще в 2022 году сдала свою однокомнатную квартиру молодой девушке. Через месяц та перестала выходить на связь и не оплачивала аренду. Когда хозяйка квартиры пришла проверить, все ли в порядке, она обнаружила, что замки на двери были заменены. В квартире она увидела неизвестного мужчину, который заявил, что проживает здесь со своей возлюбленной.

Выяснилось, что мошенники переоформили квартиру крымчанки, сдали ее и скрылись. Злоумышленников удалось задержать по местам их проживания — в республике Адыгея и в Ростове-на-Дону. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления 26-летняя девушка и 37-летний мужчина.

В ходе допросов задержанная призналась, что в одном из мессенджеров нашла предложение о заработке. Ей предложили арендовать квартиры в других городах для перепродажи. Девушка согласилась и спустя время приехала в Симферополь, где ее встретил незнакомый мужчина, который передал ей деньги и поддельный паспорт на ее имя.

Также «работодатель» познакомил девушку с подельником, который выполнял роль сожителя «квартирантки». Использовав поддельные документы, мошенники подали заявление в МФЦ города Симферополя о регистрации права собственности на чужую жилплощадь. Причиненный ущерб составил 2,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Ранее медик из Воронежа из-за мошенников потеряла четыре квартиры, машину и все деньги.