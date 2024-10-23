Две омички вложили 11 млн рублей в несуществующий инвестиционный проект

В Омске лжеинвесторы выманили у двух подруг 11 млн рублей, женщины вкладывали средства в несуществующий проект в течение трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 41-летняя жительница Кировского округа, которая рассказала, что вместе с 36-летней подругой лишилась крупной суммы. С женщинами связались неизвестные, которые предложили им простой дополнительный заработок.

Подруги установили специальное приложение, внесли первые 100 тыс. рублей и каждый день отслеживали, как продвигается купля-продажа криптовалюты. Три месяца потерпевшие выводили полученную прибыль.

Для получения высокого дохода 41-летняя омичка внесла 2 млн рублей, ее знакомая — 9 млн рублей. В какой-то момент россиянки поняли, что больше не могут выводить деньги, затем баланс их счетов обнулился. Женщины обратились в техподдержку, однако там сослались на сбой в системе. Им предложили процедуру восстановления стоимостью 200 долларов, а потом перестали выходить на связь.

Ранее иркутская пенсионерка две недели общалась с мошенниками и лишилась 1,8 млн рублей.