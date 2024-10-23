Россиянку, попавшую в тюрьму за отказ предъявить документы, депортируют из Индонезии

Прилетевшую в Индонезию по работе россиянку депортируют из-за нарушения закона об иммиграции. Об этом пишет Memoindonesia.

В конце сентября российская модель прибыла в Индонезию, имея разрешение для работы в городе Сурабая. Однако, по данным СМИ, россиянка не стала сотрудничать с полицейскими, когда те пришли в частный дом, где проходила фотосессия. Она представилась чужим именем и отказалась показать необходимые документы, не сумев подтвердить законность пребывания в стране. Причины такого поведения нашей соотечественницы остаются неизвестными.

После этого девушку задержали и увезли в иммиграционную тюрьму. Только после пяти дней пребывания в изоляторе та предъявила паспорт и действующую визу. Несмотря на это, ее обвинили в нарушении индонезийского закона об иммиграции. Почти месяц спустя туристка предстала перед окружным судом, где ее оштрафовали на 500 тыс. рупий (около 3,1 тыс. рублей) и решили депортировать.

Ранее с Бали депортировали тристку, притворившуюся гостьей отеля ради бесплатного завтрака.