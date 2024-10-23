Ревнивый россиянин избил девушку и разгромил ее квартиру

В Кемеровской области мужчину задержали за избиение подруги и повреждение ее имущества из ревности. Об этом сообщили в полиции региона.

Недавно за помощью к правоохранителям обратилась 26-летняя жительница Киселевска. Она объяснила, что только что ее избил 32-летний сожитель, на теле пострадавшей были видны множественные ссадины и кровоподтеки, поэтому ее госпитализировали, а в квартиру девушки отправился участковый.

Подозреваемого на месте не оказалось, а когда его жертва вернулась к себе домой, обнаружила, что ее мебель и техника повреждены, одно из окон разбито. Также злоумышленник испортил другое имущество. Его объявили в розыск.

Мужчину задержали на улице в состоянии алкогольного опьянения. Тот признался, что избил сожительницу и устроил погром в доме на почве ревности. За появление в общественном месте в пьяном виде задержанного отправили под арест на сутки.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Потерпевшую отправили на судмедэкспертизу.

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