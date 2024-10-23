Российскую пенсионерку, ушедшую за грибами в лес, через два дня нашли в зарослях камыша

В Волгоградской области пенсионерку, которая ушла за грибами и пропала, нашли в зарослях камыша через два дня. Об этом сообщает региональное МЧС.

По информации министерства, 76-летняя женщина 21 октября пошла в лес за грибами в Среднеахтубинском районе, но домой не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились за помощью.

Пожилую женщину искали волонтеры, сотрудники полиции и экстренных служб. Спустя два дня пенсионерку обнаружили лежащей в зарослях камыша на дне пересохшего ерика.

Женщину эвакуировали из леса и госпитализировали. Информации о ее состоянии не поступало.

До этого мужчина пошел гулять с собакой по крымскому лесу, но выйти из него не смог. Сотрудники экстренных служб прочесали территорию и нашли заблудившегося туриста и его питомца. Сообщается, что в поисковых мероприятиях были задействованы четыре спасателя и одна единица техники.

Ранее собака спасла заблудившуюся в лесу пенсионерку.