Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российскую пенсионерку, ушедшую за грибами в лес, через два дня нашли в зарослях камыша

В Волгоградской области пенсионерку, ушедшую в лес, спасли через два дня

close
МЧС России

В Волгоградской области пенсионерку, которая ушла за грибами и пропала, нашли в зарослях камыша через два дня. Об этом сообщает региональное МЧС.

По информации министерства, 76-летняя женщина 21 октября пошла в лес за грибами в Среднеахтубинском районе, но домой не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились за помощью.

Пожилую женщину искали волонтеры, сотрудники полиции и экстренных служб. Спустя два дня пенсионерку обнаружили лежащей в зарослях камыша на дне пересохшего ерика.

Женщину эвакуировали из леса и госпитализировали. Информации о ее состоянии не поступало.

До этого мужчина пошел гулять с собакой по крымскому лесу, но выйти из него не смог. Сотрудники экстренных служб прочесали территорию и нашли заблудившегося туриста и его питомца. Сообщается, что в поисковых мероприятиях были задействованы четыре спасателя и одна единица техники.

Ранее собака спасла заблудившуюся в лесу пенсионерку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами