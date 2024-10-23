Команда «ВВА-Подмосковье» завоевала серебряные медали чемпионата РФ по регби-7

Регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» завоевал серебро по итогам сезона 2023/2024 чемпионата России по регби-7 среди женских команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего в чемпионате спортсменки набрали 184 итоговых очка.

По итогам чемпионата защитник «ВВА-Подмосковье» Ольга Пестова среди всех игроков лиги заняла третье место по набранным очкам за сезон.

​Чемпионат России по регби-7 среди женских команд проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».