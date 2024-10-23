В Подмосковье прошел чемпионат по кендо

В Московской области прошел чемпионат и первенство по кендо, в котором приняли участие более 30 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финале чемпионата соревновались спортсмены из Электростали, Химок, Балашихи и Егорьевска.

Среди мужчин победителем соревнований стал представитель Егорьевска Николай Ильин, «серебро» завоевал Дмитрий Чежин из Балашихи, а третью ступень пьедестала почета занял еще один спортсмен из Егорьевска Степан Серовский.

В рамках первенства в категории «юноши 11-14 лет» весь пьедестал достался представителям Егорьевска.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Московской области по кендо для участия на предстоящем чемпионате и первенстве России в Нижнем-Новгороде.