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В Подмосковье прошел чемпионат по кендо

Более 30 спортсменов приняли участие в чемпионате по кендо в Московской области

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Министерство физической культуры и спорта Московской области

В Московской области прошел чемпионат и первенство по кендо, в котором приняли участие более 30 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В финале чемпионата соревновались спортсмены из Электростали, Химок, Балашихи и Егорьевска.

Среди мужчин победителем соревнований стал представитель Егорьевска Николай Ильин, «серебро» завоевал Дмитрий Чежин из Балашихи, а третью ступень пьедестала почета занял еще один спортсмен из Егорьевска Степан Серовский.

В рамках первенства в категории «юноши 11-14 лет» весь пьедестал достался представителям Егорьевска.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Московской области по кендо для участия на предстоящем чемпионате и первенстве России в Нижнем-Новгороде.

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