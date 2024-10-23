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Крыса забралась в штаны клиента ресторана, пока он обедал

Mothership: клиент ресторана в Сингапуре пожаловался на крысу, залезшую в его штаны

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В Сингапуре крыса забралась в штаны клиента ресторана, пока он обедал, пишет Mothership.

Как пишут СМИ, мужчина, наслаждаясь обедом в одиночестве, неожиданно ощутил, как что-то ползет внутри его штанов. В панике он вскочил и обнаружил, что это была крыса.

«Я чувствовал, как что-то движется по моим ногам», — рассказал мужчина.

Персонал заведения быстро отреагировало на инцидент: официантка поймала крысу салфеткой и избавилась от нее. Управляющий рестораном заявил, что крыса не могла появиться внутри кофейни, так как заведение регулярно дезинфицируется.

Сам клиент заведения добавил, что обратился в полицию и надеется, что все виновные в инциденте понесут заслуженное наказание.

Ранее мужчина из Уэльса пожаловался, что крысы прогрызли стены в доме и питаются его одеждой. Проблема с грызунами преследует его уже шесть лет и началась с момента переезда в новое муниципальное жилье.

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