В Ленобласти 10-летняя девочка попала в больницу из-за издевательств матери

В Тосненском районе Ленинградской области женщина избила собственную дочь, той понадобилась госпитализация. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, минувшей ночью 10-летнюю девочку из поселка Ульяновка доставили детское отделение ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ». У нее были множественные ссадины лица, а также ушибы грудной клетки, спины и шеи. Из-за характера травм врачи связались с полицией.

Предположительно, мать юной пациентки подняла на нее руку во время домашнего конфликта. Сейчас правоохранители выясняют детали произошедшего. Дело в отношении родительницы пока не возбуждено.

В середине октября безработный петербуржец избил двух девочек на детской площадке в воспитательных целях. В тот момент мужчина был пьян, его доставили в отдел внутренних дел. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, после чего их в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение.

Ранее россиянка, издевавшаяся над шестилетней дочерью, отделалась условным сроком.