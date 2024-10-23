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В Ленобласти 10-летняя девочка попала в больницу из-за издевательств матери

В Ленобласти женщину заподозрили в избиении 10-летней дочери

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Depositphotos

В Тосненском районе Ленинградской области женщина избила собственную дочь, той понадобилась госпитализация. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, минувшей ночью 10-летнюю девочку из поселка Ульяновка доставили детское отделение ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ». У нее были множественные ссадины лица, а также ушибы грудной клетки, спины и шеи. Из-за характера травм врачи связались с полицией.

Предположительно, мать юной пациентки подняла на нее руку во время домашнего конфликта. Сейчас правоохранители выясняют детали произошедшего. Дело в отношении родительницы пока не возбуждено.

В середине октября безработный петербуржец избил двух девочек на детской площадке в воспитательных целях. В тот момент мужчина был пьян, его доставили в отдел внутренних дел. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, после чего их в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение.

Ранее россиянка, издевавшаяся над шестилетней дочерью, отделалась условным сроком.

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