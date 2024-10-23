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Посольство РФ в Анкаре не получало данных о пострадавших в теракте россиянах

Посольство РФ в Анкаре: россиян среди пострадавших в теракте нет

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Россияне не пострадали в результате теракта в Анкаре на объекте аэрокосмической компании TUSAŞ. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в турецкой столице.

«В посольство информация о пострадавших в ходе теракта россиянах не поступала», — говорится в сообщении.

В Анкаре произошел теракт, сообщила министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Взрыв произошел в районе Кахраманказан у здания турецкой корпорации TUSAŞ, которая занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, а также модернизацией истребителей F-16.

По данным телеканала NTV, напавшие на объект компании вооружены автоматами, пистолетами, а также могут иметь при себе взрывчатку и большое количество патронов.

Также сообщалось, что террористы, напавшие на объект TUSAŞ, могли прорваться в служебные помещения. Сотрудники аэрокосмической компании смогли спрятаться от боевиков в ожидании эвакуации.

Ранее Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии.

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