Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге прооперировали ребенка, которому раздробило пальцы на эскалаторе

В Петербурге хирурги три часа оперировали ребенка, упавшего на эскалаторе

close
Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Врачи Педиатрического университета прооперировали мальчика после несчастного случая на эскалаторе в метро. Об этом сообщает пресс- служба медицинского учреждения.

Пострадавшего в петербургском метро мальчика доставили в клинику Педиатрического университета, хирурги провели открытую репозицию костных отломков, сшили поврежденные сухожилия.

Хирургическое вмешательство длилось около трех часов. Состояние мальчика врачи оценивают как стабильное, он получает всю необходимую помощь в полном объеме.

Инцидент произошел на станции метро «Площадь восстания», мальчик в возрасте 4 года и 8 месяцев упал на эскалаторе при подъеме, и его рука оказалась между ступенями. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего с переломом двух пальцев со смещением.

До этого сообщалось, что в Петербурге пятилетний ребенок отрезал себе полпальца, пока изучал походный нож. Пострадавшего экстренно госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Крыму шестилетнему мальчику зажевало пальцы в аппарате для выдачи корма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами