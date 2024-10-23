В Петербурге прооперировали ребенка, которому раздробило пальцы на эскалаторе

Врачи Педиатрического университета прооперировали мальчика после несчастного случая на эскалаторе в метро. Об этом сообщает пресс- служба медицинского учреждения.

Пострадавшего в петербургском метро мальчика доставили в клинику Педиатрического университета, хирурги провели открытую репозицию костных отломков, сшили поврежденные сухожилия.

Хирургическое вмешательство длилось около трех часов. Состояние мальчика врачи оценивают как стабильное, он получает всю необходимую помощь в полном объеме.

Инцидент произошел на станции метро «Площадь восстания», мальчик в возрасте 4 года и 8 месяцев упал на эскалаторе при подъеме, и его рука оказалась между ступенями. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего с переломом двух пальцев со смещением.

До этого сообщалось, что в Петербурге пятилетний ребенок отрезал себе полпальца, пока изучал походный нож. Пострадавшего экстренно госпитализировали, он находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Крыму шестилетнему мальчику зажевало пальцы в аппарате для выдачи корма.